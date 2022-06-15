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تقرير: وزيرة الطاقة الإسرائيلية ستلتقي السيسي ومسؤولين آخرين لمناقشة بيع الغاز إلى أوروبا

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تقرير: وزيرة الطاقة الإسرائيلية ستلتقي السيسي ومسؤولين آخرين لمناقشة بيع الغاز إلى أوروبا
AP
وزير الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار- الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، ستجتمع بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين آخرين، اليوم الأربعاء، لمناقشة بيع الغاز إلى أوروبا.

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وكشف الإعلام العبري أن "من بين المسؤولين الذين ستجتمع وزير الطاقة الإسرائيلية معهم، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قادري سيمبسون"، وذلك في إطار التجهيز للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن قضية تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل ومصر إلى دول الاتحاد الأوروبي. 

وأوضح قرير "كان" أن "وزارة الطاقة الإسرائيلية تجري خلال الأسابيع الأخيرة مناقشات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول بيع الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، الذي سينقل عبر خط أنابيب موجود بالفعل الى مصر، وسيتم هناك تحويلة إلى سائل ونقله إلى أوروبا".

المصدر: "I24"  

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