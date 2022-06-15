قتلى وجرحى بقصف للقوات الأوكرانية لقرية تشيرنوبيفكا في منطقة خيرسون

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية مرة جديدة لقرية تشيرنوبيفكا في منطقة خيرسون.

وقالت الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، اليوم الأربعاء: " قصف الجانب الأوكراني تشيرنوبيفكا. وقتل شخصان وجرح خمسة تم نقلهم إلى المستشفى".

وتتعرض قرية تشيرنوبيفكا الواقعة بالقرب من مطار خيرسون لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية.

في 16 مايو، أفادت الأنباء بمقتل رجل يبلغ من العمر 84 عاما أثناء قصف القرية بالذخائر العنقودية، وإصابة آخر، وفي 28 مايو قتل شخص وأصيب آخرون.

المصدر: تاس