قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن تصريحات البنتاغون حول إمداد كييف بـ HIMARS تظهر استعدادا لتصعيد الموقف وعدم وجود تطلعات لتسوية سلمية.

وأضاف السفير في منشور: "إنه لأمر مقلق للغاية أن يعترف مسؤول كبير في البنتاغون بإمكانية توسيع إمدادات الأنظمة بعيدة المدى. يمكن اعتبار مثل هذه الكلمات على أنها نية واشنطن للمضي في مزيد من التصعيد. وهذا يؤكد فقط أن الأمريكيين ليس لديهم تطلعات لتسوية سلمية".

وأشار إلى أن التصريحات صدرت عشية الاجتماع المقبل للولايات المتحدة وحلفائها في الدعم العسكري لأوكرانيا.

من جانب آخر دعا السفير أنتونوف، الولايات المتحدة إلى التوقف عن استغلال الشعبين الشقيقين لروسيا وأوكرانيا والتغاضي عن الإبادة الجماعية للسكان الناطقين بالروسية.

وتابع قائلا: "لا يمكن للمرء أن يشعر بالرعب إلا من العواقب المحتملة لاستخدام HIMARS MLRS من قبل النازيين في الهجمات على المدن والأهداف المدنية الأخرى. نحث الولايات المتحدة على التوقف عن التواطؤ في الإبادة الجماعية للسكان الناطقين بالروسية".

وأشار أنتونوف إلى أن واشنطن "أعمتها" فكرة هزيمة روسيا في ساحة المعركة بمساعدة الأوكرانيين، لدرجة أنهم يفضلون عدم ملاحظة مذابح النازيين الأوكرانيين بحق سكان دونيتسك بمساعدة المدفعية الغربية.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال إن الجيش الأوكراني يتم تدريبه على استخدام أنظمة الصواريخ الأمريكية HIMARS، والتي تم الإعلان عن تسليمها إلى أوكرانيا في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي