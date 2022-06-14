"أسوشيتدبرس": صور أقمار صناعية تشير إلى أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ فضائي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إيران تبدو أنها تستعد لإطلاق فضائي الثلاثاء، إذ أظهرت صور أقمار اصطناعية صاروخا على منصة إطلاق بمنطقة ريفية في الصحراء.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" منصة إطلاق في "ميناء الإمام الخميني الفضائي" بمحافظة سمنان الريفية الإيرانية، وهو موقع لمحاولات فاشلة متكررة لوضع قمر اصطناعي في المدار.

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وأظهرت مجموعة من الصور صاروخا على ناقلة خلال الاستعداد لرفعه ووضعه على منصة الإطلاق.

وأظهرت صورة لاحقة الصاروخ على ما يبدو على المنصة.

لم تعترف إيران بإطلاق مرتقب في الميناء الفضائي. ولم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.

بيد أن وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أفادت في مايو بأن إيران سيكون لديها على الأرجح سبعة أقمار اصطناعية محلية الصنع جاهزة للإطلاق بحلول نهاية السنة الفارسية في مارس 2023.

المصدر: "أسوشيتدبرس"