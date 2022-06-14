مدفيديف: واضعو العقوبات ضد روسيا يبتكرون المخططات للتحايل عليها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن واضعي العقوبات ضد روسيا، يبتكرون بأنفسهم مخططات للتحايل عليها.

وكتب مدفيديف عبر حسابه على تطبيق تيليغرام: "بفارغ الصبر، ننتظر الحزمة التالية من العقوبات الأوروبية وقرارات العقوبات العظيمة التي اتخذها الجد جو، والتي بدأ واضعو هذه العقوبات على الفور في ابتكار مخططات للتحايل عليها".

واعترف مدفيديف بأن "محصول العقوبات" الرئيسي للاقتصادات الغربية سيتوجب "جنيه" في الخريف.

وخلص مدفيديف إلى أنه "حتى ذلك الحين، فإن قاطرة اقتصاد الخدمات والعملات الرقمية الخاصة بهم ترتطم بالجدار بكامل قوتها".

ووفق ما ذكرته صحيفة Deutsche Wirtschafts Nachrichten في وقت سابق، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حق عندما قال إن الحرب الخاطفة الاقتصادية للغرب ضد روسيا قد فشلت، إذ أن موسكو كانت "مستعدة جيدا لحرب اقتصادية."

كما كتبت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن الاقتصاد الروسي يظهر مرونة، على الرغم من العقوبات غير المسبوقة من الغرب.

ووفقا للمجلة، فإن تدابير مراقبة العملة ورفع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، سمحت للروبل بتعزيز مكانته ليعود إلى مؤشرات ما قبل بدء العملية لحماية دونباس.

المصدر: RT