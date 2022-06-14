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رغم التضخم وارتفاع الأسعار القياسي.. بايدن "متفائل أكثر من أي وقت مضى"

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رغم التضخم وارتفاع الأسعار القياسي.. بايدن
AP Evan Vucci
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يبدو أن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين في الولايات المتحدة والتضخم التاريخي وانخفاض أسواق الأسهم لم يقلل من تفاؤل الرئيس جو بايدن الذي قال إنه "متفائل أكثر من أي وقت مضى".

وقال بايدن في خطاب في فيلادلفيا: "الحقيقة هي أنني لم أكن أكثر تفاؤلا بشأن أمريكا مما أنا عليه الآن".

وأضاف إن رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب، ترك البلاد في وضع سيء.

وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، ومنذ تولي بايدن منصبه، تضاعف سعر الغالون (3785 لترا) من الوقود بأكثر من الضعف، ليصل متوسط سعره إلى 5 دولارات. وبحلول نهاية شهر مايو، ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة من حيث القيمة السنوية إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981 - إلى 8,6% من 8,3% في أبريل. وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الاثنين، عند مستوى أقل مما كانت عليه في يوم تنصيب بايدن - في يناير 2021.

المصدر: نوفوستي

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