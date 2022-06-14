البنتاغون ينوي تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لتحديد أهداف راجمات الصواريخ

قال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كول، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية من أجل استخدام أكثر دقة لأنظمة راجمات الصواريخ.

وقال كول خلال جلسة في مؤتمر مخصص للأمن القومي الأمريكي: "سنشارك الأوكرانيين بما يحتاجون إليه كثيرا لضرب أهداف على الأراضي الأوكرانية التي يختارونها".

وأوضح كول أن الحديث يدور عن مقذوفات عالية الدقة عالية الطاقة، لذلك ليست هناك حاجة لإنفاق الذخيرة بشكل كبير.

وقال إن الجيش الأوكراني يخضع بالفعل للتدريب على استخدام راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS وMLRS. في الوقت نفسه، اعترف نائب رئيس البنتاغون أنه على الرغم من القدرة الكبيرة للأسلحة الموردة إلى كييف، فإن قدرات المدفعية الروسية حاليا أكبر بكثير من القدرات الأوكرانية.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وذكرت وزارة الخارجية أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أسلحة من الغرب لأوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي