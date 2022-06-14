موسكو: قوات كييف تستخدم قذائف عنقودية محظورة دوليا لمهاجمة دونيتسك

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن الجماعات المتطرفة الأوكرانية تستخدم قذائف عنقودية فرنسية محظورة وأسلحة من دول الناتو لمهاجمة دونيتسك.

وقالت لجنة التحقيق: "يتم تنفيذ الهجمات المكثفة من راجمات صواريخ ومدفعية بعيدة المدى، وتم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ثقيلة من قبل الدول الأعضاء في الناتو. هناك أدلة على أن الجماعات المسلحة الأوكرانية في الوقت الحاضر تستخدم القذائف العنقودية الفرنسية الصنع، المحظور استخدامها دوليا".

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وأشارت إلى أن المدربين العسكريين الغربيين في وقت سابق دربوا المتطرفين الأوكرانيين على طريقة إطلاق النار من المدفعيات التي يتم عبرها إطلاق هذه القذائف.

وتابعت: "تتجاهل الدول الغربية المعطيات الموضوعية حول العملية المتعمدة التي نفذها نظام كييف ضد سلام وأمن المدنيين، وتشوه وسائل إعلامها بشكل صارخ الحقائق حول الأحداث، على الرغم من روايات شهود العيان، والأدلة التي تدل على جرائم نظام كييف".

ووجه رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين وحدات التحقيق بالتسجيل والتحقيق في جميع وقائع قصف المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في دونيتسك من قبل الجماعات المتطرفة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي