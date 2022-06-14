ماكرون يصل إلى رومانيا لتفقد القوات المنتشرة على أبواب أوكرانيا

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رومانيا لتفقد 500 جندي فرنسي ينتشرون في هذا البلد، قبل زيارة دعم إلى مولدوفا الأربعاء وأخرى محتملة إلى كييف.

وأوضح الرئيس قبل مغادرته فرنسا أن الهدف من زيارته هو "دعم جنودنا (...) الذين تم حشدهم في إطار حلف شمال الأطلسي لحماية حدودنا شرق الاتحاد الأوروبي وتجنب اتساع رقعة الحرب".

وتعد الجولة الأولى لماكرون إلى جنوب شرق أوروبا منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير واصفا إيها بأنها "تنشر الفوضى الجيوسياسية والاقتصادية".

وزيارته إلى أوكرانيا قد تتم في وقت لاحق من هذا الأسبوع برفقة المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بحسب وسائل إعلام في برلين وروما، وهي معلومات لم تؤكدها الرئاسة الفرنسية موضحة أن "لا شيء مقررا" في هذه المرحلة.

وصل ماكرون برفقة وزيري الخارجية كاترين كولونا والدفاع سيباستيان لوكورنو مساء اليوم إلى قاعدة ميخائيل كوغالشينيرو بالقرب من كونستانتا، الميناء الروماني الكبير المطل على البحر الأسود.

المصدر: "أ ف ب"