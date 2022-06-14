برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعدات غذائية لجنوب السودان

علق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى جنوب السودان، ومعه سيفقد ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص جائع في البلاد المساعدات الغذائية.

وقالت أدينكا باديجو، القائمة بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في بيان إن "الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بكثير التمويل الذي تلقيناه هذا العام. وإن استمر هذا، فسنواجه مشكلات أكبر وأكثر فداحة في المستقبل، منها زيادة معدلات الوفيات وسوء التغذية والتقزم والمرض".

ويواجه جنوب السودان أزمة جوع غير مسبوقة وسط صدمات مناخية وارتفاع كبير في أسعار الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا والتعافي من حرب أهلية. ويواجه أكثر من 60 بالمائة من السكان بأكثر من 11 مليون نسمة انعداما حادا في الأمن الغذائي، وفقا لبرنامج الأغذية الذي قال إنه اضطر لتقليل حصص الغذاء العام الماضي إلى النصف.

من بين من فقدوا المساعدات الغذائية في خضم موسم أعجف في جنوب السودان 178 ألف طفل لم يعودوا يتلقون الوجبات المدرسية، حسب تقديرات برنامج الأغذية.

وحذر خبراء الغذاء من أن 1.4 مليون طفل سيعاني من سوء التغذية الحاد خلال الموسم بين يونيو وأغسطس.

المصدر: AP