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دمشق والمعارضة تؤكدان مشاركتهما في محادثات نور سلطان

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دمشق والمعارضة تؤكدان مشاركتهما في محادثات نور سلطان
Legion-Media
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قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف إن وفود الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة ستشارك في المحادثات حول سوريا في نور سلطان يومي 15 و 16 يونيو الجاري.

وأضاف صمادياروف في بيان: "أكدت جميع أطراف عملية أستانا الخاصة بسوريا مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و 16 يونيو الجاري بحضور وفود من الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران. وكذلك الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية ".

كمراقبين، سيحضر الاجتماع وفد أممي برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ووفد أردني، وممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: نوفوستي

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