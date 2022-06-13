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السفير السوري لدى موسكو: وزير الاقتصاد يترأس الوفد السوري في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

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السفير السوري لدى موسكو: وزير الاقتصاد يترأس الوفد السوري في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
Sputnik
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صرح السفير السوري لدى روسيا رياض حداد أن وزير الاقتصاد السوري محمد سامرالخليل سيترأس الوفد السوري في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي وسيضم الوفد عددا من الوزراء الآخرين.

وقال حداد: "ستشارك سوريا في المنتدى من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. كما سيضم الوفد عددا من الوزراء وممثلي غرف التجارة والصناعة السورية وممثلين عن السياحة. لأن سوريا معنية برفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع روسيا".

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو الجاري منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: تاس

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