الإمارات تسمي رئيس وفدها إلى منتدى سان بطرسبورغ

أفادت وكالة "تاس" بأن وفدا إماراتيا برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

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ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، اليوم الجمعة: "سيترأس وزير الدولة للتجارة الخارجية لدولة الإمارات، وفدا إماراتيا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" الـ25 الذي سيعقد من 15 يونيو إلى 18 يونيو الجاري.

وتدل مصادر رسمية روسية على أن أكثر من 2700 ممثل للأعمال الحرة بينهم أكثر من 1000 رئيس شركة قد أكدوا مشاركتهم في المنتدى.

المصدر: تاس