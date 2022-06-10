الحكومة الهندية تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

كشفت السفارة الهندية لدى موسكو عن أن الهند ستشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأن مشاركتها في المنتدى ستكون على مستوى وزاري.

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وقالت البعثة الدبلوماسية، في بيان اليوم الجمعة: "نتطلع إلى المشاركة في SPIEF (منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي) على المستوى الوزاري".

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو الجاري منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: نوفوستي