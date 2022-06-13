محكمة بريطانية ترد الطعن المقدم ضد ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

رد القضاء البريطاني التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لإبعاد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، عشية الرحلات الأولى المخطط لها.

وقال قاضي محكمة الاستئناف في لندن "تم رفض الطعن" الذي قدم ضد مشروع حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون الذي يهدف إلى وقف عمليات العبور غير القانونية لقناة المانش.

وثبت القاضي رابيندر سينغ بذلك القرار الصادر في محكمة البداية الأولى إثر طعن طارىء قدمته جمعيات مدافعة عن اللاجئين بينها جمعيتا Care4Calais وDetention Action.

وقد ندد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي لجوء إلى رواندا معتبرا أنها "كلّها خطأ" بينما حذر من أنها ستشكّل سابقة "كارثية". وقال للصحافيين "نعتقد أن كلّها خطأ.. لأسباب عديدة".

منذ مطلع السنة عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقما قياسيا.

وقال بوريس جونسون في وقت سابق اليوم الاثنين، إن "المجموعات الإجرامية التي تعرض حياة أشخاص للخطر في المانش يجب أن تفهم أن نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة".

المصدر: "أ ف ب"