بريطانيا.. الأمير تشارلز يعارض ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا

وصف الأمير تشارلز خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بـ"المروعة"، بينما يستعد معارضوها لمحاولة أخيرة أمام القضاء لمنع مغادرة أول رحلة.

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وتنوي لندن تسيير رحلة تقل أول دفعة من 31 طالب لجوء إلى رواندا الثلاثاء، قبيل قمة دول الكومونولث التي ستعقد في كيغالي ويمثل الأمير تشارلز والدته الملكة إليزابيث الثانية فيها.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي سيحضر القمة أيضا بانتصار حكومته خلال جلسة لمحكمة القضاء العالي الجمعة أعطت ضوءا أخضر للخطة.

وقال جونسون على "تويتر": "لا يمكننا السماح لمهربي البشر بتعريض حياة الناس للخطر، وستساعد شراكتنا الرائدة على مستوى العالم في كسر نموذج عمل هؤلاء المجرمين عديمي الرحمة".

Welcome news from the High Court today.



We cannot allow people traffickers to put lives at risk and our world leading partnership will help break the business model of these ruthless criminals. https://t.co/Xus4ADmNIP — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 10, 2022

لكن تشارلز انضم إلى آخرين بينهم رجال دين مسيحيون في التنديد بالخطة ويخشى أن تهيمن القضية على قمة دول الكومونولث المقررة في 24 و25 يونيو، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز".

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن الأمير تشارلز أكد أنه "يشعر بأكثر من مجرد خيبة الأمل حيال السياسة".

وأضاف أن ولي العهد "يقول إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع.. كان واضحا بأنه غير معجب بالمسار الذي تنتهجه الحكومة".

ورفض ناطق باسم تشارلز التعليق على ما اعتبره حديثا خاصا وشدد على أن الأمير "محايد سياسيا"، وأضاف "قضايا السياسة هي قرارات تعنى بها الحكومة".

المصدر: أ ف ب