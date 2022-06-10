بريطانيا.. حكم قضائي يسمح للحكومة بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

أصدر قاض بريطاني حكما يسمح لحكومة المملكة المتحدة بالمضي قدما بخطة إرسال طالبي اللجوء الذين عبروا بحر المانش قادمين من فرنسا، إلى رواندا.

وقال القاضي جوناثان سويفت أثناء إصدار الحكم الجمعة إن المحكمة اعتبرت أنه "من مصلحة المجتمع" أن تكون وزيرة الداخلية بريتي باتيل "قادرة على تطبيق القرارات الخاصة بالرقابة على الهجرة".

وسمح القاضي برفع طعون ضد قراره، ومن المتوقع أن ينظر قضاة محكمة الاستئناف في القضية يوم الاثنين.

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وقررت الحكومة البريطانية إرسال أول طائرة مع طالبي اللجوء على متنها إلى رواندا يوم 14 يونيو الجاري، وذلك بعد اتفاق مع سلطات البلد الإفريقي.

لكن جماعات حقوق الإنسان ونقابة تمثل كوادر حرس الحدود، قدمت دعوى قضائية ضد قرار الحكومة أمام المحكمة العليا في لندن.

واعتبر مقدمو الدعوى أن خطة الحكومة تنتهك حقوق الإنسان، ورفضوا موقف السلطات القائل إن رواندا تعتبر مكانا آمنا لاستضافة اللاجئين.

وفي أعقاب صدور القرار القضائي، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن أسفها لهذا القرار.

وسبق لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عبر عن شكوكه في قدرات رواندا على استضافة اللاجئين.

ويشار إلىأن أكثر من 10 آلاف مهاجر من إفريقيا عبروا بحر المانش من فرنسا إلى بريطانيا منذ بداية العام الجاري.

المصدر: فرانس برس