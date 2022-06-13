تقرير: أشرف غني وعدد من المسؤولين يعيشون في بيوت فارهة في الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن رئيس أفغانستان السابق أشرف غني وعددا من الوزراء يعيشون في رخاء وبيوت فارهة في الولايات المتحدة والإمارات وتركيا، التي اشتروها خلال سنوات الحرب.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه وفقا لوثائق عامة ومقابلات وسجلات أخرى قامت بمراجعتها، فإن بعض المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا خلال فترة غني، والتي بدأت في عام 2014، يعيشون الآن في قصور على طول ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما أن مجموعات من المسؤولين والمشرعين السابقين تقيم في الخارج في المدن الأوروبية الكبرى، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وأفادت بأن أسرة المستشار الأمني ​​السابق لغني حمد الله محب، انتقلت إلى منزل في ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما تمتلك زوجته عقارا استثماريا بواشنطن، مشيرة إلى أن وزير الخزانة السابق خالد بايندا يمتلك عقارات تزيد قيمتها عن مليون دولار بالقرب من واشنطن.

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال" فإن وزير الاقتصاد السابق مصطفى مستور يمتلك شقة في دبي، يدعي أنه اشتراها قبل توليه منصبه، بينما يعيش في شقة اشتراها في مدينة اسطنبول قبل أشهر قليلة من سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان.

المصدر: "وول ستريت جورنال"