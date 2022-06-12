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وسائل إعلام: بايدن يعتزم زيارة السعودية منتصف يوليو

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وسائل إعلام: بايدن يعتزم زيارة السعودية منتصف يوليو
AP Damian Dovarganes
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة السعودية كجزء من رحلة إلى الشرق الأوسط في منصف يوليو.

وقال مسؤولون إسرائيليون، لم يكشفوا عن أسمائهم لموقع "أكسيوس" الأمريكي إنه من المتوقع أن يزور بايدن إسرائيل وفلسطين أولا، قبل أن يتوجه إلى السعودية.

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ومن المقرر زيارة المملكة، في 15 يوليو، لكن مصادر الموقع أشارت إلى أن جدول الرحلة قد يتغير.

وأكد البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" أن الرحلة إلى إسرائيل والسعودية مقررة في يوليو، لكنه لم يذكر تواريخ محددة.

وقال ممثل مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "تأتي الرحلة في سياق أجندة مهمة مع السعودية وإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط. وتهدف هذه الأجندة إلى تحقيق نتائج للشعب الأمريكي، فضلا عن إنهاء الحروب واستخدام الدبلوماسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".

المصدر: تاس

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