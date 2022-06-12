إيران.. وفاة أحد منتسبي القوات الجوفضائية بالحرس الثوري إثر حادث سير

أعلن الحرس الثوري في إيران يوم الأحد وفاة أحد منتسبيه في محافظة مركزي إثر حادث سير أثناء أدائه مهمة.

وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني وفاة الضابط علي كماني من منتسبي القوات الجوفضائية التابعة له في حادث سيارة أثناء أدائه مهمة في مدينة خميت التابعة لمحافظة مركزي بمركزية مدينة أراك.

وتقدم الحرس الثوري في بيان بالعزاء إلى قائد الثورة والشعب الإيراني وأسرة الراحل وكوادر وقادة ومسؤولي ورفاق الشهيد في الحرس الثوري الإسلامي، وخاصة في محافظة مركزي.

وأفاد بأن مراسم الجنازة ودفن الجثمان ستتم وفق تعليمات مقر كورونا في مدينة خمين.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية