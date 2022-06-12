كوريا الجنوبية تعلن إطلاق بيونغ يانغ قذائف من راجمات صواريخ

سجل الجيش الكوري الجنوبي إطلاق جمهورية كوريا الشمالية قدائف يعتقد أنه تم إطلاقها باستخدام راجمات صواريخ.

ورصد الجيش عدة آثار لإطلاقات من راجمات صواريخ كورية شمالية صباح اليوم الأحد.

وقالت كوريا الجنوبية: "جيشنا عزز الاستعداد والمراقبة ويحافظ على الاستعداد المناسب بالتعاون مع الولايات المتحدة".

ووفقا لقناة SBS التلفزيونية، تم إطلاق القذائف على الأرجح من راجمات صواريخ تقليدية، لأن المقذوفات التي تم إطلاقها حلقت على مسافة أقصر وبسرعة أقل من الصواريخ الباليستية.

المصدر: تاس