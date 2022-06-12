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الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعلن التوصل لاتفاق بخصوص مواجهة "تهديدات" كوريا الشمالية

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الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعلن التوصل لاتفاق بخصوص مواجهة
AP
مناورات عسكرية مشتركة في كوريا الجنوبية
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اتفق وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تكثيف التعاون لمواجهة "تهديدات" كوريا الشمالية الصاروخية عبر التدريبات الأمنية المنتظمة المشتركة، وفق سيئول.

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وأفادت وزارة الدفاع في سيئول بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، ونظيريه الأمريكي والياباني، لويد أوستن ونوبو كيشي، توصلوا إلى "الاتفاق خلال اجتماعهم الذي عقد على هامش حوار شانغريلا السنوي في سنغافورة"، حيث جاء الاجتماع وجها لوجه وهو الأول لوزراء الدفاع منذ آخر اجتماع بينهم في نوفمبر 2019 عقب سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "اتفقوا على إجراء تدريبات الإنذار الصاروخي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والبحث عن الصواريخ الباليستية وتتبعها"، دون تحديد موعد البرامج التدريبية.

تجدر الإشارة إلى أن الأطراف الثلاثة أجرت تدريبات الإنذار والتتبع الصاروخية كل ثلاثة أشهر وكل سنتين على التوالي - أو على فترات غير منتظمة.

المصدر: "يونهاب"

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