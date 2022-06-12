أفغانستان.. ثلاثة انفجارات اثنان منها استهدفا "طالبان"

وقعت ثلاثة انفجارات متزامنة اليوم الأحد، في مقاطعات مختلفة في أفغانستان، كان هدفان منها لأنصار حركة "طالبان"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأفغانية "أسفاكا".

أسفر انفجار لغم تم زرعه على جانب الطريق في ولاية قندز عن إصابة ما لايقل عن 4 مدنيين بجروح، وفي مدينة فايز آباد عاصمة إقليم بدخشان، تم تفجير عبوة ناسفة بجوار مركز للشرطة مجهز من قبل حركة "طالبان"، وفي ولاية كونار، تم تفجير سيارة تقل مسلحين تابعين للحركة.

ولم تعلق السلطات المحلية على الانفجارات، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

المصدر: تاس