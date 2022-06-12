كيسنجر: الولايات المتحدة أصبحت منقسمة أكثر مما كانت عليه في حرب فيتنام

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أن الولايات المتحدة باتت منقسمة اليوم أكثر مما كانت عليه خلال حرب فيتنام.

وقال كيسنجر ردا على سؤال لصحيفة "التايمز" حول هذه المسألة: "نعم ، أكثر (مما كانت عليه في حرب فيتنام) بما لا يقارن".

وأوضح كيسنجر أنه في أوائل السبعينيات، كان التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة لا يزال ممكنا، وكانت "المصلحة الوطنية" مفهوما "له معنى" ولم تكن بحد ذاتها موضوعا للنقاش.

ويرى الوزير الأسبق أن كل إدارة في الولايات المتحدة تواجه اليوم "عداء مستمرا" من المعارضة المبنية على أسس مختلفة.

ووفقا لكيسنجر بالنسبة للولايات المتحدة، فإن توقع أن تصبح الصين "غربية" (القوة المهيمنة) هو استراتيجية لم تعد معقولة، مضيفا أنه لا يعتقد أن الهيمنة على العالم هي "مفهوم صيني"، لكنه يعتقد أن الصين يمكن أن تصبح "قوية" للغاية، وشدد على أن ذلك "ليس في مصلحة" الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي