بينيت يحذر من امتلاك إيران قنبلة نووية قريبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إيران باتت تقترب "بشكل خطير" من إنهاء برنامج الأسلحة النووية الخاص بها.

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وأضاف بينيت في تصريحات لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أن طهران قد تتمكن قريبا من امتلاك قنبلة نووية "ما لم يقف الغرب في وجه نظام طهران".

وأشار إلى أن "إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق، كما باتت تقترب بشكل خطير من امتلاك سلاح نووي".

وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي في وقت قيل فيه إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بمستويات تزيد عن (60٪؜)، ما يوفر لها مادة كافية لصنع قنبلة نووية، في حين تنكر طهران أنها تصنع أسلحة نووية.

واعتبرت الصحيفة أن امتلاك إيران لأسلحة نووية يمثل تهديدا أمنيا عالميا رئيسيا آخر، بينما ينخرط الغرب بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وفي وقت سابق، طلبت إسرائيل من بريطانيا النظر في آلية لردع طهران عن الحصول على القنبلة النووية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أكبر على إيران في حال واصلت السير على طريق امتلاك هذه الأسلحة أو إذا استأنفت برنامجها النووي في مرحلة لاحقة في حالة التوصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة والغرب.

المصدر: تليغراف