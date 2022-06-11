نائب كندي: لا توجد لدينا أسلحة ويتعين شراؤها من الولايات المتحدة لأوكرانيا

قال النائب الكندي من الحزب الليبرالي إيفان بيكر، إن توريد الأسلحة لأوكرانيا يمثل عبئا ثقيلا على الميزانية الكندية، حيث يتعين على البلاد شراء أسلحة من الولايات المتحدة.

ووفقا للنائب، فقد سلمت أوتاوا ما قيمته 200 مليون دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا، منها 100 مليون دولار أسلحة ثقيلة، بما في ذلك مدافع هاوتزر M777 وذخائرها.

وأضاف أن كندا وافقت مؤخرا أيضا على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار.

وتابع بيكر قائلا: "بالنسبة لدولة مثل كندا، التي لديها جيش صغير نسبيا، فهذه أموال كبيرة جدا. ليست لدينا هذه الأسلحة، يجب علينا شراؤها من السوق الدولية والعمل مع الولايات المتحدة".

من جهته قال السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف في وقت سابق إن ضخ أوكرانيا بأسلحة كندية لن يساعد كييف، لكنه يصب الوقود على نار الصراع ويؤججه.

المصدر: نوفوستي