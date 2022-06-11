زيلينسكي يحذر من خطر المجاعة في آسيا وإفريقيا وتداعياتها المحتملة

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك احتمالا لوقوع مجاعة في آسيا وإفريقيا بسبب توقف إمدادات الحبوب من أوكرانيا، مما قد يؤدي لعدم الاستقرار السياسي وسلسلة من الانقلابات.

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وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه عبر الفيديو في منتدى "حوار شانغري لا" للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، اليوم السبت: "إذا لم نتمكن من تصدير موادنا الغذائية التي تحتاجها بشدة السوق العالمية، سيواجه العالم أزمة غذائية حادة وجدية ومجاعة في العديد من بلدان آسيا وإفريقيا. سيؤدي نقص الغذاء حتما إلى الفوضى السياسية التي قد تؤدي بدورها إلى الإطاحة بحكومات العديد من بلدان العالم وطرد العديد من الساسة. ويصبح هذا التهديد واضحا، إذا دققنا في الأسعار المرتفعة للعديد من السلع اليومية في عدد من البلدان".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أكثر من مرة عن خطر وقوع أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب. واتهمت الدول الغربية روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي رفضته موسكو بشكل قاطع. ومع ذلك خلقت سلطات كييف العديد من العقبات لتصدير حبوبها، فإضافة إلى إحراق الحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزراعة الألغام في مياه البحر الأسود، الأمر الذي لا يسمح بنقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بحرا.

المصدر: نوفوستي