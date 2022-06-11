بايدن: زيلينسكي "لم يرغب في سماع" التحذيرات بخصوص عملية روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "لم يرد سماع" التحذيرات الأمريكية قبل بدء روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف بايدن خلال حفل استقبال في لوس أنجلوس لجمع الأموال للحزب الديمقراطي: "اعتقد كثير من الناس أنني أبالغ عندما تحدثت عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ".

وتابع قائلا أمام صحافيين: "لكنني علمت أن لدينا معلومات في هذا الاتجاه. (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كان في طريقه لعبور الحدود. لم يكن هناك شك وزيلينسكي لم يرغب في سماع ذلك".

المصدر: أ ف ب