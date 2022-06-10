رئيس الاتحاد الافريقي يقول إنه راض عن نتائج المحادثة مع بوتين

أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس السنغال ماكي سال، عن ارتياحه لنتائج محادثة استمرت 4 ساعات تقريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمكن خلالها من الحصول على إجابات لجميع الأسئلة.

وقال سال يوم الجمعة لقناة "بي إف إم" التلفزيونية: "كان الرئيس بوتين قادرا على شرح لي كل ما يريد شرحه والإجابة على جميع أسئلتنا.. بما في ذلك الآمال التي أعربنا عنها من أجل السلام واستعادة صادرات القمح الأوكرانية، وكذلك حول استئناف التجارة بين روسيا وأفريقيا، وخاصة توريد القمح والأسمدة".

واستقبل فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الأفريقي، الذي يوحد 55 دولة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من مليار شخص قبل أسبوع، وعقد معه اجتماعا استمر 4 ساعات تقريبا.

المصدر: تاس