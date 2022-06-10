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فوتشيتش: أوروبا طلبت من صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو لأول مرة

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فوتشيتش: أوروبا طلبت من صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو لأول مرة
Globallookpress Michael Kappeler/dpa
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مع المستشار الألماني أولاف شولتز
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صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن أوروبا لأول مرة طلبت من بلغراد الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله من طرف واحد منذ 2008.

وقال فوتشيتش خلال مؤتمر صحف مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في بلغراد، يوم الجمعة: "من أجل فهمكم أود أن أقول إننا لا نستجيب للضغط بمثل هذه الطريقة حيث يهددنا أحد، ونحن نفعل ذلك فورا. لكن الآن سمعنا أنه من المطلوب الاعتراف المتبادل".

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وتابع: "نحن لم نسمع من أحد في أوروبا في أي وقت مضى عن ضرورة الاعتراف المتبادل. سمعنا أنهم يطالبون بالتطبيع الشامل للعلاقات بين بلغراد وبريشتينا، ولكن لم يتحدث أحد أبدا عن الاعتراف المتبادل، إلا الأمريكيين الذين تبنوا هذه العقيدة قبل 3 سنوات".

وأضاف أن "الوضع يتغير نحو الأسوأ بالنسبة لصربيا، كما توقعته قبل عدة أسابيع".

وكان شولتز خلال زيارته لبريشتينا قد دعا صربيا إلى إبداء البراغماتية في مسألة الاعتراف بكوسوفو، مشيرا إلى أن صربيا لن تستطيع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بدون ذلك.

المصدر: تاس

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