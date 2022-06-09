الخارجية الأمريكية: أرباح روسيا من صادرات النفط والغاز نمت رغم قيود الغرب

قال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة إيموس هوكستين، إن أرباح روسيا من إمدادات النفط والغاز إلى الخارج في الأشهر الأخيرة، زادت رغم عقوبات الغرب.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع في جلسة استماع حول أمن الطاقة الأوروبي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، طرحه السناتور رون جونسون: " يبدو أن روسيا في وضع أفضل من حيث الأرباح في المرحلة الحالية من الحرب مما كانت عليه في بدايتها". أجاب هوكستين: "لا يمكنني إنكار ذلك".

المصدر: نوفوستي