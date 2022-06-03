روسيا تدين الإجراءات الأمريكية المعطّلة للتسوية السلمية في أوكرانيا

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن إدانة روسيا بشدة لممارسات الولايات المتحدة التي تعطل التسوية السلمية في أوكرانيا.

وقالت: "ندين بأشد العبارات مثل هذه الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة، والتي لا تؤدي إلا إلى تأجيل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية مبكرة للأزمة في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "المسؤولية عن عواقب هذه الأعمال تقع على عاتق واشنطن وعملائها في كييف".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مطلع يونيو الجاري، تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وتضمنت منظومة "HIMARS MLRS" الصاروخية الأمريكية.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن "كييف لن تستخدم أنظمة الصواريخ بعيدة المدى لشن ضربات على الأراضي الروسية".

في الوقت ذاته، دعا نائب البرلمان الأوكراني، إيغور تشيرنيف، إلى "استخدام أنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية لشن ضربات على أراضي روسيا".

المصدر: RT