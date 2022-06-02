واشنطن: القوات الأوكرانية هي التي ستحدد مدى صواريخ HIMARS الأمريكية

قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريجيت برينك، إن القوات الأوكرانية هي التي ستحدد مدى صواريخ HIMARS التي تخطط واشنطن لتسليمها لكييف قريبا.

وأضافت برينك، في إفادة صحفية في كييف، يوم الخميس: "وقعت الحكومة الأمريكية أمس قانونا بشأن تقديم حزمة مساعدات مسلحة بقيمة 700 مليون دولار لأوكرانيا. وتشمل هذه الحزمة أيضا المنصات المدفعية HIMARS"، مضيفة: "يجب أن يساعد توفيرها أوكرانيا على تحقيق دقة أكبر في إصابة الأهداف المعادية، وأيضا الحصول على أسلحة مدفعية ذات مدى أكبر مما هو موجود [لدى القوات الأوكرانية] الآن. مسألة مدى الضربات ستقرره القوات المسلحة الاوكرانية بشكل مستقل".

وأعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل منظومات HIMARS وذخيرة لها. وستحتوي الدفعة الأولى على أربع منصات.

وفي وقت سابق، ذكرت الإدارة الأمريكية أن مدى صواريخ أنظمة وجم الصواريخ خفيفة الوزن HIMARS التي يتم نقلها إلى كييف، والمثبتة على هيكل بعجلات، لن تتجاوز 80 كم، مشيرة إلى أن أوكرانيا قدمت للولايات المتحدة تأكيدات بعدم استخدامها ضد أهداف في روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، إن تأكيدات كييف بأن المنظومات الأمريكية لن تستخدم ضد أهداف في روسيا لا قيمة لها ولا يمكن الوثوق بها.

المصدر: تاس