وكالة: واشنطن حذرت كييف من مخاطر التصعيد في حال شنت ضربات على الأراضي الروسية

كشفت مصادر دبلوماسية وحكومية أمريكية عن مناقشة واشنطن مع كييف مخاطر تصعيد الصراع مع موسكو في حال شن ضربات على أراضي روسيا، مشيرة إلى أنها لم تفرض حتى الآن قيودا على أوكرانيا.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصدر اشترط عدم الكشف عن هويته: "لدينا مخاوف بشأن التصعيد، لكن في الوقت الحالي لا نضع قيودا جغرافية ولا نربط أيديهم كثيرا فيما يتعلق بالمواد (الأسلحة) التي يتم توفيرها لهم".

وبحسب مصدر آخر، اتفقت واشنطن وكييف على استخدام أوكرانيا لأنواع معينة من الأسلحة. وقال المصدر للوكالة "حتى الآن كنا على نفس المواقف من الأطر الحالية". ووفقا لمحاور الوكالة، تمتلك كييف "أهدافا" كافية على أراضي أوكرانيا، حيث يزودها الغرب بالأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى.

وتشير المصادر إلى أن كييف "تتفهم حساسية أي عمل يتجاوز الحدود (الروسية الأوكرانية)."

وفي وقت سابق يوم الخميس، حذر وزير الخارجية الروسيـ سيرغي لافروف، الدول الغربية من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح القادر على ضرب أراضي روسيا، سيكون خطوة نحو تصعيد غير مقبول. وأعرب عن أمله في أن تفهم القوى العاقلة في الغرب ذلك.

المصدر: رويترز