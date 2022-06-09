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الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها بشأن معاهدة الصداقة مع إسبانيا

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الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها بشأن معاهدة الصداقة مع إسبانيا
AP
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، ودعاها إلى إعادة النظر في هذا القرار وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

وقالت المتحدثة باسم مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، في إفادة صحفية في بروكسل اليوم الخميس: "نحن قلقون من هذا القرار، ندعو السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر فيه. الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط​، وتمثل عاملا رئيسيا في الاستقرار الإقليمي".

وأضافت: "في الوقت الحالي بصدد بتقييم عواقب ذلك، يجب إيجاد حل من خلال الدبلوماسية".

وعلقت الجزائر، أمس الأربعاء، معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا بسبب الخلافات حول مستقبل الصحراء الغربية.

وفي وقت لاحق قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني والأوروبي.

المصدر: نوفوستي

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