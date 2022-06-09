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مساعد قديروف: القوات المسلحة الأوكرانية قامت بتلغيم مصنع به 300 مدني في سيفيرودونيتسك

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مساعد قديروف: القوات المسلحة الأوكرانية قامت بتلغيم مصنع به 300 مدني في سيفيرودونيتسك
Globallookpress Rick Mave/Keystone Press Agency
مدينة سيفيرودونيتسك (صورة أرشيفية)
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صرح أبتي علاء الدينوف، مساعد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لشؤون الأمن، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بتلغيم مصنع "آزوت"، حيث يوجد 300 مدني في قبو المصنع.

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وكان الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، قد استشهد بالمعلومات التي أدلى بها أحد الأسرى الأوكرانيين والتي تفيد بأن الجيش الأوكراني دفع بـ 300 مدني نحو المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك.

وتابع علاء الدينوف: "لدينا معلومات تفيد بوجود حوالي 300 مدني يستخدمون كدروع بشرية على أراضي مصنع آزوت، دفع بهم قادة من الجيش الأوكراني إلى بعض الأقبية، ولغموا كل شيء".

وحدد علاء الدينوف أنه لا يمكن للناس مغادرة أراضي المصنع، ويجب بهذا الصدد القيام بتحرير أراضي المصنع بعناية، وبضربات محدودة حتى لا يتعرض هؤلاء للخطر.

المصدر: نوفوستي

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