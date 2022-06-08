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تلفزيون بيلاروس: إسقاط مسيرة أوكرانية على الحدود

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تلفزيون بيلاروس: إسقاط مسيرة أوكرانية على الحدود
Sputnik DENIS ABRAMOV
صورة من الأرشيف
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أفادت قناة "بيلاروس 1" الحكومية بإسقاط الدفاعات الجوية البلاروسية طائرة مسيرة أوكرانية، كانت تحمل قذيفة على حدود البلاد.

وقالت القناة إن وحدات التشويش الالكتروني "اتخذت الإجراءات الضرورية فورا لتحييد الطائرة المسيرة" التي فقد الجانب الأوكراني السيطرة عليها، وهي سقطت في أراضي بيلاروس في منطقة خالية من السكان.

وكانت الطائرة تحمل قذيفة لراجمة القذائف "آ غي إس 17". كما اطلعت القوات البيلاروسية على بيانات ذاكرة الطائرة المسيرة.

وأشار التلفزيون البيلاروسي إلى أن الحادث وقع في صباح 30 مايو الماضي، مضيفا أنه في الفترة الأخيرة "ازداد عدد حالات استخدام الطائرات المسيرة".

المصدر: إنترفاكس

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