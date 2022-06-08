رئيس المكسيك ينتقد واشنطن لعدم مساعدتها بلدان أمريكا الوسطى ومساعدتها السخية لأوكرانيا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن الولايات المتحدة لم تستطع توفير حوالي 4 مليارات دولار لتنمية دول أمريكا الوسطى، لكنها وفرت 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

وقال: "كان هناك حديث حول توفير 4 مليارات دولار، ولكن لم يتم تقديم أي شيء خلال خمس سنوات".

وأضاف أنه في الوقت نفسه "وافق المشرعون الأمريكيون بالإجماع تقريبا على إنفاق 40 مليار دولار لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا".

واعتبر في وقت سابق أنه لا يمكن تفسير عدم رغبة واشنطن بتقديم التمويل لتهيئة الظروف للنمو والازدهار في بلدان أمريكا الوسطى.

وأكد في تصريح آخر أن السلطات الأمريكية تولي اهتماما للوضع في أوكرانيا أكثر من اهتمامها بمشكلة الهجرة في المنطقة.

المصدر: تاس