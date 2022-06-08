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الدفاع الروسية تكشف عن تحصن المسلحين الأوكرانيين في مدارس نيقولاييف

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الدفاع الروسية تكشف عن تحصن المسلحين الأوكرانيين في مدارس نيقولاييف
Sputnik
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كشف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، عن تمركز المسلحين الأوكرانيين في المدرسين رقم 32 و43 في نيقولاييف، حيث قاموا بتجهيز نقاط إطلاق للنار وتحصينات مدفعية.

وقال ميزينتسيف: "في نيقولاييف المدرستين رقم 32 بشارع أوبيريغوفايا، و43 بشارع بوغويافلينسكي، يتمركز مسلحون من كتائب الدفاع الإقليمي، ويتم تجهيز نقاط لإطلاق النار ومواقع مدفعية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن المسلحين الأوكرانيين نشروا عربات مدرعة وجهزوا مواقع لإطلاق النار في صوامع الحبوب بمقاطعتي خاركوف وسومي شرقي أوكرانيا، وفي مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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