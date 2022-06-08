بلومبرغ: معارضو ماكرون يؤيدون دعوته لعدم الانتقاص من مكانة روسيا

أيد معارضو الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بيانه الأخير الداعي إلى عدم الانتقاص من مكانة روسيا، الأمر الذي أثار الخلاف بين باريس وكييف.

وأيد زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلينشون وزعيمة حركة اليمين مارين لوبان دعوة ماكرون على الرغم من أنهما يتنافسان حاليا مع أنصاره عشية الانتخابات التشريعية الفرنسية.

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وقال ميلينشون: "يجب ألا يتحدث الأوكرانيون معنا بهذه الطريقة لأن فرنسا ترسل السلاح وهي حاضرة وتدعم الشعب الأوكراني".

وقالت لوبان إن ماكرون كان محقا في دعوته للمفاوضات. كما أعربت عن حيرتها من الانتقادات الحادة التي وجهتها كييف بعد بيان ماكرون.

وأقر ماكرون في وقت سابق بفشل النهج الذي تتخذه الدول الغربية في التعامل مع روسيا، داعيا لتغيير النهج الأوروبي في التعامل مع روسيا التي "لايمكن إهانتها".

ومن جهته، انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أن هذا الموقف يؤدي إلى "إهانة فرنسا".

المصدر: RT