مقتل جنديين ماليين بهجوم على نقطة تفتيش

قتل جنديان ماليان اليوم الأربعاء بهجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش قرب تمبكتو شمال البلاد، حسب محافظ المنطقة والجيش.

وقال محافظ تمبكتو باكون كانته: "فقدنا جنديين صباح اليوم على الطريق المؤدي إلى تاوديني، وهناك خمسة جرحى في المستشفى الإقليمي في تمبكتو"، لكن إصابتهم ليست خطرة.

وأكدت المكتب الإعلامي التابع للجيش هذه المعلومات، دون أن يتهم أي جهة بالهجوم.

تنشط في منطقة تمبكتو جماعات جهادية تسعى إلى فرض قانونها وتهاجم ممثلي الدولة والوجود الأجنبي.

وحذر تقريران نشرا خلال الأسبوع الحالي أحدهما للأمين العام للأمم المتحدة والآخر من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي من تصاعد العنف في وسط وشمال مالي.

ويقود البلاد حاليا مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها واقترب من روسيا في محاولة منه لوقف الهجمات الجهادية التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ويؤكد المجلس العسكري أنه بدأ عملية واسعة في ديسمبر، أدت إلى "تفكك" الجهاديين.

ومنذ 2012 تتخبط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد.

وفي أغسطس 2020 ومايو 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين.

المصدر: "أ ف ب"