بوغدانوف والسفير السوري يبحثان التسوية السورية واللجنة الدستورية و"صيغة أستانا"

عقد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف اجتماعا مع السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، بحثا خلاله عمل اللجنة الدستورية السورية و"صيغة أستانا".

وذكر بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، أنه "جرى خلال المحادثات بحث الوضع المستجد في سوريا ومحيطها، مع التركيز على مهام تعزيز التسوية الشاملة في سوريا، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية السورية، وسير المفاوضات بصيغة أستانا".

ووفقا لبيان الخارجية، تطرق الاجتماع أيضا إلى "القضايا العملية لمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية