إسرائيل: منصة كاريش موجودة في مناطقنا ومستعدون للدفاع عنها

أعلن وزراء إسرائيليون، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل مستعدة للدفاع عن حقل كاريش للغاز ومنصة الحفر الموجودة".

وقال وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد ووزيرة الطاقة كارين الحرار، في بيان مشترك: "إسرائيل تعطي الأولوية لحماية أصولها الاستراتيجية، وهي مستعدة للدفاع عنها وعن أمن بنيتها التحتية، كل ذلك بما يتوافق مع حقوقها".

At the same time, we call on Lebanon to accelerate negotiations on the maritime border. Locating gas-based energy sources can greatly assist Lebanon’s economy & its citizens, & it is in the interest of Lebanon to advance the dialogue on this matter. We hope that this will occur. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 8, 2022

وشدد البيان على أن "حقل كاريش هو أحد الأصول الاستراتيجية الإسرائيلية، ونهدف إلى استخراج موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لإسرائيل وتعزيز الاقتصاد الأخضر لإسرائيل"، مضيفا: "منصة كاريش للغاز تقع في المناطق الإسرائيلية، على بعد عدة كيلومترات جنوب المنطقة التي تجري فيها المفاوضات بين إسرائيل والجمهورية اللبنانية بوساطة من الولايات المتحدة".

المصدر: "جيروزاليم بوست"