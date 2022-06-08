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دونيتسك: منطقة مقر الحكومة تتعرض لقصف مدفعي أوكراني

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دونيتسك: منطقة مقر الحكومة تتعرض لقصف مدفعي أوكراني
Sputnik
دونيتسك
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية أطلقت النار على وسط مدينة دونيتسك.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "في الساعة 2:40 بعد الظهر تعرض مركز مدينة دونيتسك (وخاصة منطقة مقر الحكومة وساحة لينين) مرة أخرى للقصف المدفعي المكثف.

من جانبها نقلت وكالة "نوفوستي" عن مراسلها أن انفجارا قويا وقع في وسط دونيتسك.

وأعلنت بعثة جمهورية جمهورية دونيتسك في لجنة المراقبة على وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا اليوم أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك 3 مرات. وفتحت القوات الأوكرانية النار على أحياء كويبيشيفسكي ولينينسكي وبيتروفسكي بالمدينة باستخدام القذائف من عيار 122 و 155 ملم. وأفادت وسائل إعلام محلية بإلحاق أضرار بمبنى روضة للأطفال أثناء القصف. كما تعرض مطار دونيتسك لإطلاق نار، وأطلقت القوات الأوكرانية 15 قذيفة من عيار 125 ملم من دبابة.

المصدر: نوفوستي

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