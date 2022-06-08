تزامنا مع واقعة الكلب في سوتشي .. ميركل: كنت وبوتين على طرفي نقيض وكشفت له عن أسعد حدث في حياتي

في أول ظهور لها منذ استقالتها، وقفت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، على خشبة مسرح "برلينر إنسمبل" (مجموعة برلين) الدرامي، وتحدثت عن زيارتها لسوتشي عام 2007.

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أصرت ميركل على أنها لم تكن "ساذجة" في تعاملاتها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وردا على سؤال "لماذا وجدت روسيا والاتحاد الأوروبي نفسيهما على جانبي الجبهة في عام 2022"، قالت ميركل: "عندما زرت بوتين في سوتشي عام 2007، كانت ألمانيا ترأس الاتحاد الأوروبي. وفي تلك الزيارة (التي حدثت فيها واقعة الكلب الشهيرة) قال بوتين علنا للمرة الأولى إن انهيار الاتحاد السوفيتي كان المأساة الرئيسية في القرن العشرين.

من جانبي قلت له إن ذلك كان أسعد ما حدث في حياتي، فقد نلت الحرية بسببه. وحتى في ذلك الوقت، كان من الواضح تماما أن لدينا اختلافا كبيرا في وجهات النظر، وهو ما تطور وتطور فيما بعد.

وطوال هذه السنوات، لم نتمكن أبدا من إنهاء الحرب الباردة حقا".

المصدر: يوتيوب