"نتاج أوهام باطلة".. أنقرة ترفض تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا

ندد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بالتقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول تركيا، واصفا إياه بأنه "نتاج أوهام باطلة لبعض دول الاتحاد والسياسيين الأوروبيين ضد أنقرة".

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جاء ذلك في تعليق نشره شنطوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء ردا على التقييمات الواردة في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي لعام 2021 حول تركيا.

وأضاف شنطوب: "نرفض الاتهامات الواردة في التقرير، والتي لا يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وأشار البرلمان الأوروبي في تقريره الذي اعتمده في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن "هناك مسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حيث القيم والمعايير".

واعتبر التقرير أن هواجس الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون والحريات الأساسية تؤثر على مسار انضمام تركيا للتكتل.

المصدر: "الأناضول"