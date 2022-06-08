الخارجية الروسية تعلق على تصريح زيلينسكي بشأن المفاوضات مع بوتين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كل التصريحات التي تسمع من كييف تحتاج إلى تدقيق.

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وفي تعليقها على تصريح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول احتمال إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "كل هذه التصريحات تحتاج إلى تدقيق والتحقق والتأكد مرة أخرى".

وأضافت أنه إذا قمنا بتقييم كلمات زيلينسكي بشكل عام، "فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما، وخطة كتبها شخص ما".

وأجرت أوكرانيا وروسيا مفاوضات حول التسوية الدبلوماسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكنه تم قطع الحوار في أبريل الماضي بالكامل. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة. وأشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات تتعارض مع بعضها البعض، الأمر الذي لا يجعل من الممكن فهم ما تريده كييف، مضيفا أنه "تم تجميد المفاوضات الآن بموجب القرار ووفقا لـ الخط الذي اختاره الجانب الأوكراني".

المصدر: نوفوستي