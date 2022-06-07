مسؤول إسرائيلي يهدد لبنان بكوارث "رهيبة" حال نشوب حرب مع حزب الله

قال قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي، أمير برعام، إنه في حال اندلاع حرب ضد حزب الله اللبناني، لن يبقي الجيش الإسرائيلي حجرا على حجر.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الجنرال أمير برعام بمناسبة مرور 16 عاما مر على الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي وقعت في شهر يوليو 2006، أن حزب الله يحاول فرض التحديات أمام إسرائيل لكن تلك التحديات ما تزال مردوعة جدا.

وادعى الجنرال برعام أن "الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية الذي نتج عن هذه الحرب هو خير تأكيد على قوة الردع التي خلقتها"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يرصد حركة نشطاء حزب الله في منطقة السياج الحدودي، محذرا من أنهم "سيدفعون الثمن، في النهاية".

מפקד פיקוד צפון האלוף אמיר ברעם באזכרה השנתית לחללי מלחמת לבנון השנייה: בתקופה האחרונה התגברה בניית העמדות הקדמיות של חיזבאללה, כאן על קו הגבול. אנו רואים את הפעילים מגיעים למרחב הגדר. אנחנו מכירים אותם: את שמם, מהיכן הם באים ואיפה הם פועלים. בבוא היום ישלמו את המחיר@rubih67pic.twitter.com/k9O05ipAEZ — כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2022

وشدد قائد المنطقة الشمالية العسكرية في إسرائيل على أن الجيش سيستمر بالعمل في سوريا ولبنان، سواء عبر تأمين الأمن اليومي أو من خلال المعركة الخفية بين الحروب من أجل تقويض كل جهود الإرهاب، و تموضعه وتعاظمه.

وذكر الجنرال أمير برعام أنه في الحرب المقبلة سيقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري مع لبنان، ولن يبقى حجر على حجر.

מפקד פיקוד הצפון, האלוף אמיר ברעם, בטקס לציון 16 שנה למלחמת לבנון השנייה: ״בתקופה האחרונה התגברה בניית העמדות הקדמיות של חזבאללה על קו הגבול. אנו רואים את פעילי חזבאללה מגיעים למרחב הגדר. בבוא היום הם ישלמו את המחיר. נהרוס את כל תשתיות קו המגע הצבאי הזה ולא נותיר אבן על אבן״. pic.twitter.com/XfYDK8HyZi — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) June 7, 2022

المصدر: "سبوتنيك" + وسائل إعلام عبرية