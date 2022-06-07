سفير أوكرانيا لدى تركيا يكشف عن شرط استئناف النقل البحري للمنتجات الزراعية

أكد سفير أوكرانيا لدى أنقرة فاسيلي بودنار، أن بلاده ستوافق على استئناف النقل البحري لمنتجاتها الزراعية فقط في حال تزويد كييف بأسلحة للحماية من التهديدات البحرية.

وقال: "أود أن أعرب عن امتناني لتركيا على جهودها لإنشاء ممر آمن لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عن طريق البحر، وفي الوقت ذاته، أود أن أؤكد أنه لا توجد اتفاقات بين أوكرانيا وتركيا وروسيا حول هذه القضية حتى الآن".

وأضاف: "نطالب بضمانات أمنية فعالة ضرورية لاستئناف النقل البحري، ويجب توفير هذه الضمانات من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة المناسبة لحماية سواحلها من التهديدات البحرية".

وتابع: "أيضا العملية يجب أن تكون بمشاركة من أساطيل طرف ثالث لحماية الشطر المقابل من البحر الأسود".

وأكدت مصادر دبلوماسية في وقت سابق، أن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أعدوا خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وفي مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن "موسكو مستعدة للتعاون مع أنقرة لتحرير الشحن البحري المتوقف".

المصدر: "تاس"