وفاة زعيم فرسان مالطا

توفي القائم بأعمال الرئيس الأعلى لمنظمة فرسان مالطا، الأخ ماركو لوتزاغو، عن عمر 72 عاما.

وأكد المكتب الصحفي لمنظمة فرسان مالطا، يوم الثلاثاء، أن الكوماندور الأعظم روي غونسالو دو فالي بيشوتو دي فيلاش بواش سيكون القائم الجديد بأعمال الرئيس الأعلى حتى انتخاب شخصية جديدة في هذا المنصب.

يذكر أن ماركو لوتزاغو انضم إلى منظمة فرسان مالطا في عام 1975. وفي نوفمبر 2020 تولى مهام القائم بأعمال الرئيس الأعلى بعد وفاة الرئيس الأعلى جاكومو دالا توري ديل تيمبيو دي سانغوينيتو.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة فرسان مالطا، التي اسمها الكامل نظام السيادة العسكري لفرسان مستشفى القديس يوحنا الأورشليمي من رودوس ومالطا، عبارة عن كيان ديني ذي سيادة، تم تأسيسه من قبل الفرسان الصليبيين في القدس في أواخر القرن الحادي عشر، ونال اعترافا رسميا من قبل الفاتيكان في عام 1113.

وكانت مهمة المنظمة مساعدة المرضى والمحتاجين، وهي أسست مستشفى واستضافت الحجاج في القدس، ثم أسست مسشفيين مماثلين في جزيرتي رودوس ومالطا في البحر المتوسط.

وتضم منظمة فرسان مالطا حاليا نحو 13.5 ألف عضو، وتتخذ من روما مقرا لها، وتتمتع بالسيادة حسب القانون الدولي ولها عضوية في الأمم المتحدة ونحو 80 منظمة دولية بصفة مراقب وعلاقات دبلوماسية رسمية مع أكثر من 100 دولة، بما فيها روسيا.

المصدر: تاس